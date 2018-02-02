Новости версия для печати Вирус бешенства добрался до Малоархангельского района 1 февраля специалистами выявлен случай бешенства собаки.



Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, с начала года это уже девятый случай бешенства в регионе. Ранее смертельный вирус фиксировался в Урицком, Покровском, Залегощенском, Болховском, Верховском, Орловском и Хотынецком районах. От бешенства погибли три кошки, три енотовидные собаки, две лисы и одна собака.





Орловское Информбюро

2 февраля 2018 года







На главную страницу





