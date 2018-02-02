Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «На прицеле» у следователей. Подозреваемый в убийстве Уварова и Соболева - задержан.



- Если вышел на дорогу – засветись! Пешеходов сбивают чаще всего в темное время суток.



- Строительная арифметика. Почему до сих пор не достроена школа в Должанском районе?



- В надежде на чудо. Шестимесячный Яромир ждет помощи земляков.



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Вести-Орёл

2 февраля 2018 года







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