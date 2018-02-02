Новости версия для печати Регионального оператора по работе с ТБО необходимо выбрать до конца августа этого года Не только Орловщина, но и вся страна с будущего года перейдет на новую систему обращения с отходами.



Проблемы и перспективы обсудили на всероссийском совещании. Представители нашего региона также приняли в нем участие.



Заседание в форме всероссийского селекторного совещания провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Андрей Чибис. Речь шла о реализации дорожных карт и подготовки соответствующих нормативных актов. Установить предельный тариф для оператора планируется до 1 декабря. Начало работы регионального оператора определено на 1 января 2019 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

2 февраля 2018 года







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