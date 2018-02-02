Новости версия для печати 34 ДТП с участием пешеходов произошло на орловских дорогах уже в этом году В результате 22 человека получили травмы, среди них 3 детей, и 4 человека погибли.



В ГИБДД отметили: более 60% ДТП с пешеходами произошло в темное время суток, и напомнили: стать более заметными для водителей помогут светоотражающие элементы в одежде.





Татьяна Напольских

2 февраля 2018 года







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