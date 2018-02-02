Новости версия для печати В Орле обсудили деятельность IT-кластера На встрече не только подводили итоги года ушедшего, но и обсудили те планы, которые помогут более эффективно работать.



В число наиболее серьезных достижений вошло принятие законов о снижении налогового бремени для предпринимателей в сфере IT-технологий. Участники встречи обсудили текущую ситуацию по федеральному и региональному субсидированию, налоговым преференциям, предоставляемым субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Орловской области.



В 2018 году в регионе запланирована серьезная работа по созданию единого регионального навигационно-информационного центра, который позволит решить целый ряд проблем, включая транспортные.



Впереди – много мероприятий. Уже в марте пройдет конференция «Интеллектуальные транспортные системы региона», которую поддерживает Министерство транспорта России. В прошлом году эта конференция была организована в Орле, в этом году её проведут в Рязани. Но среди организаторов – орловские участники.

Александр Сёмкин, председатель Совета территориального инновационного кластера ГЛОНАСС в Орловской области: «Сегодня формируется целая отрасль, направление в рамках цифровой экономики - проекта-локомотива в Российской Федерации, который накладывает новые требования, в том числе к транспортной структуре, так называемые «умные дороги», «умные горда». И одна из задач нашего кластера - разработка стратегии развития и естественно подготовка новых продуктов, для того, чтобы вписаться в эти новые реалии». Отдельный блок вопросов был посвящен взаимодействию кластера с высшими учебными заведениями, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

2 февраля 2018 года







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