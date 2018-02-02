Новости версия для печати К концу февраля в Орле представят план ремонта дворов В этом году в программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла» вошли 75 дворов.



Как сообщили сегодня в мэрии Орла, 8 февраля сметы будут полностью готовы по 40 объектам, до 21 февраля подготовят еще 35 проектов. Еще 36 дворов находятся в резервном списке. Дополнительное оборудование детских площадок, парковок и озеленение территории предусматривает и взносы жителей.





Татьяна Напольских

2 февраля 2018 года







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