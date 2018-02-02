Новости версия для печати Для водителей общественного транспорта в Орле будет создан единый свод правил поведения Их будут прилагать как обязательный документ к контрактам с перевозчиками.



Основные жалобы от пассажиров, поступающие в мэрию, связаны с некорректным поведением водителей маршруток и несоблюдением графика работы в вечернее время.





Татьяна Напольских

2 февраля 2018 года







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