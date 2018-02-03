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суббота
3.02.2018
11:10:02
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Вниманию водителей!Сегодня в Орле будет перекрыто движение и запрещена парковка автомобилей в центре города. Причина – проведение памятных мероприятий.
Оставлять транспорт нельзя на площади Ленина, от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы,
на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина,
от дома №28 по улице М.Горького до площади Ленина.
А знаки, запрещающие проезд появятся на площади Ленина, от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, по улице М.Горького, от Брестской до площади Ленина
Ограничение действуют с полуночи до 17 часов.
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