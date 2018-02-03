Новости версия для печати Вниманию водителей! Сегодня в Орле будет перекрыто движение и запрещена парковка автомобилей в центре города. Причина – проведение памятных мероприятий.



Оставлять транспорт нельзя на площади Ленина, от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы,

на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина,

от дома №28 по улице М.Горького до площади Ленина.



А знаки, запрещающие проезд появятся на площади Ленина, от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, по улице М.Горького, от Брестской до площади Ленина



Ограничение действуют с полуночи до 17 часов.





Мария Семак

3 февраля 2018 года







На главную страницу





