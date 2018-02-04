Новости версия для печати В НКМЦ им. Круглой работает детский диетолог Эта специализация востребована во всех направлениях деятельности больницы.



Первое, что намерена предпринять на новом месте Ирина Дубровская, это пересмотреть в детской больнице рацион питания, который не менялся с 80-х годов прошлого века.

Ирина Дубровская, врач-педиатр, диетолог НКМЦ им. Круглой: «Сейчас участились случаи аллергий у детей, очень много детей, у которых избирательный аппетит или другие проблемы с аппетитом». Меню будет более продуманным и адаптированным под современные запросы ребенка. Кроме того, врач-диетолог собирается давать консультации пациентам на приеме в поликлинике и проводить занятия в Школе матери и ребенка.





Елена Литинская

4 февраля 2018 года







На главную страницу





