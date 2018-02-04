Новости версия для печати Сначала 2018 года вступил в силу новый федеральный закон о применении информационных технологий в охране здоровья людей Его еще называют законом о телемедицине.



Закон регулирует порядок взаимоотношений между пациентами и врачами и дает возможность официально проводить телеконсилиумы врачей, видеоконсультации, удаленно вести прием пациентов и выписывать рецепты, в том числе и на сильнодействующие наркотические средства. Однако первичный осмотр и постановка диагноза должна проходить только при личной встречи врача и пациента.

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания, Заслуженный врач России: «Наблюдение хронических больных, изменение дозы препарата, определение динамики заболевания, особенно в тех случаях, когда пациент живет в сельской местности, возможно с помощью применения телемедицинских технологий. Дистанционно можно консультировать пациентов по вопросам профилактики, диагностики заболевания, изменения в тактике лечения, в подборе доз и так далее. Это повысит доступность и качество оказания помощи, особенно для проживающих отдаленно».





Татьяна Тимохина

4 февраля 2018 года







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