Новости версия для печати Уборкой стихийных свалок в Орле займется «Спецавтобаза» На этой неделе будет наведен порядок на контейнерных площадках, где наблюдается перенакопление мусора. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.



Речь идет о свалках в районе дома №5 на ул. Кромская, в Бетонном переулке и в районе дома №104 на ул. Комсомольская.



Как пояснил Александр Филатов, перенакопление наблюдается вблизи домов, которые в настоящий момент находятся без управления, поэтому ответственность за уборку отходов лежит на администрации Орла.



Как сообщает сайт городской администрации, в целом по Орлу ситуация с вывозом отходов под контролем. Ежедневно сотрудники АТК территориальных управлений проводят мониторинг мусорных площадок. В случае перенакопления ситуация решается в индивидуальном порядке.





Орловское Информбюро

5 февраля 2018 года







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