«Орёлводоканал» восстановит поврежденную плитку на клумбе на ул. Ленина

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понедельник
5.02.2018
11:13:30
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«Орёлводоканал» восстановит поврежденную плитку на клумбе на ул. ЛенинаРаботы начнутся при благоприятных погодных условиях.
В начале января «Орёлводоканал» проводил аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения водопровода на ул. Ленина в районе дома №24/26. Для этого пришлось снять часть плитки, в том числе и с клумбы.
Как сообщил директор МПП ВКХ «Орелводоканал» Василий Иванов, предприятие обязуется устранить повреждения, как только установится плюсовая температура.
Ориентировочно все недостатки планируется устранить до 30 апреля.
Также при наступлении благоприятных погодных условий сотрудниками МКУ «УКХ г. Орла» будут обследованы все объекты, находящиеся на гарантии, в том числе улица Ленина. В случае обнаружения каких-либо дефектов подрядчикам будут направлены претензионные письма с требованием об их устранении, сообщает сайт городской администрации.
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