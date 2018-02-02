Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Больше не тайна следствия. Два громких орловских убийства – раскрыты.



- Дорога к «свету знаний» сквозь потёмки, с риском оказаться под колесами машин.



- Расчёт неверен? «Выходным пособием» работников ПАТП-1 заинтересовались в следственном комитете.



- Шаг к цифровой экономике. Вопросы развития IT-кластера обсудили сегодня в Орле.



- Право на счастливую жизнь. Шестимесячному малышу срочно нужна помощь.



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Вести-Орёл

2 февраля 2018 года







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