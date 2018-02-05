Новости версия для печати Молодой житель Урицкого района осужден по обвинению в непреднамеренном убийстве По приговору суда за решеткой он проведет 11 лет.



Криминальный инцидент произошел в ночь с 16-го на 17-е февраля прошлого года у клуба «Версаль», расположенного на улице Генерала Жадова в Орле. Виновник преступления, молодой человек в возрасте 21 года, был задержан правоохранительными органами «по горячему следу».

Юрий Савоськин, старший следователь СО по Советскому району СУ СК РФ по Орловской области: «На почве возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему в ходе драки нанес последнему три удара в области головы и тела, от которых потерпевший впоследствии скончался. Вину в совершении преступления подозреваемый признал полностью, также он характеризуется как лицо неоднократно привлекавшееся к уголовной и административной ответственности». Суд также взыскал с преступника в порядке гражданского иска миллион рублей в пользу родственников потерпевшего.





Иван Суверин

5 февраля 2018 года







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