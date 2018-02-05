Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате - три человека получили травмы.



3 февраля водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», на автодороге Северный подъезд к городу Орлу при буксировке автомобиля «Хендай», допустил столкновение с автомобилем «Форд Транзит», который следовал справа попутно. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Форд» - женщина 1976 года рождения. Госпитализация не потребовалась.



3 февраля в 21:20 водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», находясь в состоянии опьянения, двигался со стороны улицы Кромской в направлении переулка Рижского, и в районе дома № 267 допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2108», который двигался впереди попутно, с последующим наездом автомобиля «Хендай» на стоящий автомобиль «Шкода Октавия». В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.



3 февраля в 23:30 водитель, управляя автомобилем «ЗАЗ», нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части и допустил столкновения с движущимися во встречном направлении автомобилем «МАЗ», после чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц», с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ» получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.



За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД было выявлено 11 водителей, подозреваемых в управлении автомобилями в состоянии опьянения. В отношении восьми из них это было доказано, трое отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.



Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Орловское Информбюро

5 февраля 2018 года







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