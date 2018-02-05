Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Метеозависимая жизнь для двух сотен человек. Кто поможет исправить «погоду в доме»?



- Конфликт с отягчающими… Молодой житель Урицкого района осужден по обвинению в непреднамеренном убийстве.



- «Осторожно! Переезд!». На перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог начались проверки.



- Шаг - за пределы школьной программы. «Живая классика» вновь зазвучит в Орле.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

5 февраля 2018 года







На главную страницу





