Новости версия для печати Сегодня в Орловской области стартовала акция «Внимание! Переезд!» За время её проведения железнодорожники проверят 77 переездов, расположенных в границах региона.



Во время рейдов водителям напомнят о правилах дорожного движения при пересечении железной дороги, автомобилистам раздадут более тысячи предостерегающих памяток – с призывом «Остановись до переезда, чтобы не перечеркивать свою жизнь».



В минувшем году из-за нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов возросло количество ДТП. В результате аварий пять человек пострадали, трое погибли.





Мария Семак

5 февраля 2018 года







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