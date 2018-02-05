Новости версия для печати Из-за погодных условий орловское МЧС начало работать в режиме повышенной готовности За одну ночь столбик термометра упал на 10 градусов. Это может спровоцировать экстренные ситуации.



В региональной службе спасения напомнили, что на автомобильных дорогах развернуты два пункта обогрева. Один из них находится около Салтыков на Московской трассе. Второй – около Успенского в Ливенском районе. Автомобилисты в случае необходимости могут обратиться туда. В отапливаемых палатках есть горячий чай, еда. Есть возможность зарядить мобильный телефон.



Кроме того, как сообщили сегодня в региональном МЧС, на региональных и муниципальных трассах к работе в случае снегопада готовы 180 машин спецтехники.





Татьяна Напольских

5 февраля 2018 года







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