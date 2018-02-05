Новости версия для печати В Орловской области стартовал школьный этап конкурса «Живая классика» Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ.



Ученики с 5-го по 11-й класс будут читать вслух отрывки из любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу.



Конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них – школьный – уже начался.



В этом году конкурс проходит уже в седьмой раз. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 млн. школьников из 85 регионов России. А в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента страны.





Татьяна Напольских

5 февраля 2018 года







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