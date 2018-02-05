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понедельник
5.02.2018
23:19:26
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В Орловской области стартовал школьный этап конкурса «Живая классика»Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ.
Ученики с 5-го по 11-й класс будут читать вслух отрывки из любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу.
Конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них – школьный – уже начался.
В этом году конкурс проходит уже в седьмой раз. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 млн. школьников из 85 регионов России. А в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант президента страны.
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