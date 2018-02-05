Новости версия для печати Совещание в областной администрации 86 миллионов рублей получит Орловская область на выплаты за рождение первенца. За отсутствие контроля во время ремонта и строительства дорог чиновников будут увольнять. А у Западного обхода, который соединит трассы «Орел-Брянск» и М-2 «Крым», появился потенциальный инвестор. Такими новостями ознаменовалось начало рабочей недели в областной администрации.



Первыми обсудили актуальные вопросы. Соседние регионы замело снегом, со дня на день циклон накроет и Орловскую область. Глава городской администрации докладывает, что на «Спецавтобазе» имеется 54 единицы техники, готовой к работе. Дополнительно заключены контракты на привлечение ещё 35 машин. А скоро приедет и техника, переданная Орловщине северной столицей.

Николай Злобин, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Четыре трактора МТЗ-82 полной комплектации, то есть и щетка, и плуг у них в наличии, два мини-погрузчика и две автовышки. Всю технику мы забираем». А как только придёт тепло, снегоуборочную технику на дорогах сменит строительная. Процедуры по выборам подрядчиков уже начались. В 2018 году им предстоит привести в порядок семь сельских дорог протяжённостью 38,5 километров, капитально отремонтировать 12 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, и ещё несколько участков различных дорог общей протяжённостью около 30 км. И это далеко не весь список.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Муниципальным образованием Орловской области представлены субсидии на ремонт автомобильных дорог в сумме 518 млн рублей, что позволит отремонтировать свыше 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия». Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков потребовал от чиновников усилить контроль за качеством выполнения работ и своевременно проводить претензионную работу при нарушении условий контрактов. Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения должны быт завершены до 1 сентября 2018 года.



Обсудили областные чиновники и строительство Западного обхода. Его ремонт власти хотят доверить инвестору. Потенциальный уже появился. Сотрудничество начнётся с разработки проекта. Вообще инвесторами в этом году на Орловщине хотят заняться плотно. Скоро появится и Фонд развития промышленности, который войдёт в состав федерального, и специальные инвестиционные контракты, о которых в конце прошлой недели говорил президент.

Сергей Филатов, зам. председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «В Орловской области механизмы стимулирования промышленных компаний включают в себя налоговые преференции, сопровождение инвестиционных проектов, комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку экспортной деятельности и ряд других направлений. Закончилось заседание обсуждением нового законопроекта, вступившего в силу с начала января – о поддержке малоимущим семьям. На Орловщине выплата за рождение первенца составит почти 9,5 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2018 году будет выделено 86 миллионов рублей.









Антон Киселёв

5 февраля 2018 года







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