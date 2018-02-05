Совещание в областной администрации

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Совещание в областной администрации86 миллионов рублей получит Орловская область на выплаты за рождение первенца. За отсутствие контроля во время ремонта и строительства дорог чиновников будут увольнять. А у Западного обхода, который соединит трассы «Орел-Брянск» и М-2 «Крым», появился потенциальный инвестор. Такими новостями ознаменовалось начало рабочей недели в областной администрации.
Первыми обсудили актуальные вопросы. Соседние регионы замело снегом, со дня на день циклон накроет и Орловскую область. Глава городской администрации докладывает, что на «Спецавтобазе» имеется 54 единицы техники, готовой к работе. Дополнительно заключены контракты на привлечение ещё 35 машин. А скоро приедет и техника, переданная Орловщине северной столицей.
А как только придёт тепло, снегоуборочную технику на дорогах сменит строительная. Процедуры по выборам подрядчиков уже начались. В 2018 году им предстоит привести в порядок семь сельских дорог протяжённостью 38,5 километров, капитально отремонтировать 12 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, и ещё несколько участков различных дорог общей протяжённостью около 30 км. И это далеко не весь список.
Николай Злобин, первый зам. председателя правительства Орловской области: «Четыре трактора МТЗ-82 полной комплектации, то есть и щетка, и плуг у них в наличии, два мини-погрузчика и две автовышки. Всю технику мы забираем».
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков потребовал от чиновников усилить контроль за качеством выполнения работ и своевременно проводить претензионную работу при нарушении условий контрактов. Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения должны быт завершены до 1 сентября 2018 года.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Муниципальным образованием Орловской области представлены субсидии на ремонт автомобильных дорог в сумме 518 млн рублей, что позволит отремонтировать свыше 600 тысяч квадратных метров дорожного покрытия».
Обсудили областные чиновники и строительство Западного обхода. Его ремонт власти хотят доверить инвестору. Потенциальный уже появился. Сотрудничество начнётся с разработки проекта. Вообще инвесторами в этом году на Орловщине хотят заняться плотно. Скоро появится и Фонд развития промышленности, который войдёт в состав федерального, и специальные инвестиционные контракты, о которых в конце прошлой недели говорил президент.
Закончилось заседание обсуждением нового законопроекта, вступившего в силу с начала января – о поддержке малоимущим семьям. На Орловщине выплата за рождение первенца составит почти 9,5 тысяч рублей. Всего на эти цели в 2018 году будет выделено 86 миллионов рублей.
Сергей Филатов, зам. председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «В Орловской области механизмы стимулирования промышленных компаний включают в себя налоговые преференции, сопровождение инвестиционных проектов, комплексную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку экспортной деятельности и ряд других направлений.