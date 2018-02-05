Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Орловцы на льду, но без коньков. Как город справлялся с погодными испытаниями? - Симфония в стиле рок. В Орле можно было оценить сплав классической формы и современного содержания. - Регион готовится к возможному снежному циклону. - На паллиативной службе будет и священник. - Время для абитуриентов делать судьбоносный выбор.

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Вести-Орёл

5 февраля 2018 года







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