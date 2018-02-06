Новости версия для печати Орловская автоинспекция выберет самую заметную школу региона Такую профилактическую акцию решили организовать, чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов.



В зимнее время школьники уходят из дома еще затемно, многие и возвращаются поздно. Чтобы избежать несчастных случаев на дорогах, им необходимо быть заметными, особенно учитывая ситуацию с освещением улиц в Орле. В свободной продаже имеются всевозможные светоотражатели – значки, наклейки, брелоки, браслеты, ленты. Благодаря этим элементам, водители видят пешехода. Сотрудники автоинспекции проведут рейды по школам, и победит та, в которой больше всего учеников, заметных в темное время суток.





Мария Семак

6 февраля 2018 года







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