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Сегодня в Орле начинается «битва» молодых профессионалов

Лучших специалистов выберут среди будущих медиков, поваров, парикмахеров, железнодорожников, учителей – всего завялено 11 профессий. Состязаться будут и школьники, 19 человек. В этой категории выберут трех победителей – юного предпринимателя, инженера и знатока электромонтажа.

Площадками для «битвы» станут 11 техникумов и колледжей региона, а также архитектурно-строительный институт опорного вуза. В составе жюри – 87 экспертов.



Отметим, что на соревнованиях профмастерства представители нашего региона завоевали весьма серьезные награды - две серебряные медали финала, который проходил в Краснодаре; «золото» на Чемпионате Hitech-2017, «серебро» на Чемпионате «Межвуз-2017».