Уровень травматизма на производстве в Орловской области идет на снижение

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вторник
6.02.2018
11:23:52
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Уровень травматизма на производстве в Орловской области идет на снижениеПо данным Фонда социального страхования, в 2016 году на рабочем месте пострадали 209 человек, в 2017 цифра стала меньше – 204 травмированных.
По мнению сотрудников ведомства - снизить уровень травматизма в регионе помогает программа финансового обеспечения предупредительных мер. Благодаря Фонду социального страхования орловские работодатели организовывают медосмотры для работников, приобретают аптечки, закупают путевки на санаторно-курортное лечение. В минувшем году таким правом воспользовались 267 предприятий, общая сумма затрат составила 30,5 млн. рублей. Ну, а список самых травмоопасных отраслей производства возглавили сельское хозяйство и строительство.
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