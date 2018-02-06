Новости версия для печати Будущие мамочки – под защитой МЧС Противопожарный ликбез для медиков орловского перинатального центра провели сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Орлу.



Актуальность семинара именно в этом лечебном учреждении, говорят в Госпожнадзоре, очевидна: в конце декабря перинатальный центр пережил пожарную тревогу с сильным задымлением и эвакуацией рожениц. Причиной послужило короткое замыкание в подвальном помещении.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Как из пословицы: если вор хоть стены оставляет, то пожар не оставляет после себя ничего. Пожар – это колоссальные материальные потери. Существует возможность привлечения и к административной, и к уголовной ответственности, потому на пожарную безопасность необходимо обращать особое внимание». Инспекторы напомнили медикам правила использования огнетушителей, а также датчиков задымления, которые все шире используются для пассивной противопожарной защиты жилых и служебных помещений.





Иван Суверин

6 февраля 2018 года







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