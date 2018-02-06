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Пешеходы нарушают ПДД чаще, чем водители

С начала 2018 года орловскими сотрудниками ГИБДД выявлено 2255 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, при этом в отношении водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, было составлено 1000 административных материалов.

За январь и начало февраля 2018года на территории Орловской области было зарегистрировано 36 ДТП с участием пешеходов, в которых 22 человека получили ранения, 4 - погибли.

Проанализировав состояние аварийности, связанное с наездами на пешеходов, в УГИБДД приняли решение о проведении масштабных рейдовых мероприятий, которые будут направлены на выявление нарушений правил дорожного движения пешеходами и водителями на дорогах нашего города. Рейды будут осуществляться на постоянной основе с привлечением средств массовой информации.

Места проведения рейдовых мероприятий будут определяться, исходя из анализа аварийности. Экипажи ДПС усилят контроль за участниками дорожного движения с учетом мест, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий.
Пешеходам, которые находятся на загородных трассах в темное время суток, следует помнить о необходимости применения светоотражающих элементов на одежде. С 1 июля 2015 года это является обязательной нормой. Отсутствие световозвращающих элементов влечет административную ответственность по ст.12.29 КоАП РФ.


Орловское Информбюро
6 февраля 2018 года

 


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