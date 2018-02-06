Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Роза ветров» - против орловцев. Почему город периодически окутывает неприятный запах?



- Недосчитались полтысячи уголовных дел. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении полицейских.



- Мастера своего дела. Сегодня в профессионализме состязается молодежь.



- Орел станет столицей школьного самбо? В августе в областном центре пройдет Чемпионат мира.



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Вести-Орёл

6 февраля 2018 года







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