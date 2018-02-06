В Колпнянском районе проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

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вторник
6.02.2018
23:29:06
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В Колпнянском районе проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиковС ноября 1941 года по февраль 1943-го на колпнянской земле хозяйничали фашисты. За свободу своими жизнями заплатили более 10 тысяч советских солдат и офицеров.
Защитникам и освободителям на территории района установлено 37 памятников. Проявляли себя колпнянцы и на фронтах Великой Отечественной. За героизм и мужество 16 уроженцев района получили звание Героя Советского Союза, еще один – стал кавалером трех орденов Славы.
В этом году Орловская область отметит 75-ю годовщину одного из самых важных событий, благодаря которому история нашей области не прервалась. Большие праздничные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, пройдут в августе.
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