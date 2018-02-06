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В Орле пройдет Чемпионат мира по самбо среди школьников

Подготовка к этому событию, которое пройдет в августе, уже началась, и накануне оргкомитет, в состав которого вошёл и Андрей Клычков, провёл первую встречу по этому поводу.

По предварительным данным соревнования соберут минимум 25 стран – максимальное число участников 1000 человек. Точно станет известно в мае, когда завершится приём заявок. На первой встрече оргкомитет утвердил логотип соревнований, грамоты, сертификаты, баннеры, афиши и медали.

Решение о проведении Чемпионата мира в Орле было принято Исполнительным комитетом Международной Федерации Школьного Спорта ещё в 2016. В сентябре прошлого года организаторы показали, на что способны, во время V Гимназиады. Тогда же прошёл фестиваль «Открытый мир самбо». Такой же подход к организации будет и на чемпионате мира – помимо соревнований, участники присоединятся к мастер-классам, акциям по популяризации русского языка и самбо, а также конкурсам для школьников и студентов.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В этого году отмечается 80-летие этого вида борьбы – самбо. И для России, безусловно, это не просто событие. И впервые проводящийся Чемпионат мира среди школьников по самбо и место проведения – Орел – это возможность показать самобытность нашей культуры, доступность нашей культуры, отбросив любые ярлыки, которые могли бы быть в международном пространстве сейчас, в условиях санкций. Поэтому для нас это мероприятие, которое должно пройти на самом высоком уровне, с привлечением гостей не только международных, но и со всей Российской Федерации».
Чемпионат мира примет мальчишек и девчонок 2002 и 2003 годов рождения. А длиться он будет пять дней – с 22 по 26 августа.


Антон Киселёв
6 февраля 2018 года

 


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