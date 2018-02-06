Новости версия для печати Орловские полицейские разыскивают аферистов, обокравших двоих пожилых орловчанок В обоих случаях социальные мошенники явились на порог к потерпевшим под предлогом проверки приборов учета.



Потери пенсионерки, 1926 года рождения, из Советского района города составили 95 тысяч рублей. У аферистки, отвлекавшей внимание женщины, определенно были сообщники. Пенсионерке гостья показалась мошенницей, но та мгновенно изменила «легенду»: проверив счетчики, представилась врачом из поликлиники. Однако главного – возможности орудовать в квартире бабушки - жулики уже добились.



К пожилой жительнице частного дома в Заводском районе аферистка пришла под тем же предлогом – проверка приборов учета. Здесь мошенники облегчили себе задачу, вынудив бабушку раскрыть место хранения сбережений, а это все, что нажито - 185 тысяч рублей.



Полицейские признают: ждать бдительности от людей в таком возрасте не приходится. Однако обращаются к близким и родственникам пенсионеров с просьбой не оставлять пожилых без внимания и заботы.



Стражам порядка известны факты, когда мошенники орудовали на глазах множества очевидцев. Но те оставались безучастными к судьбе обманутых стариков.





Иван Суверин

6 февраля 2018 года







На главную страницу





