Новости версия для печати Еще на одно муниципальное предприятие в Орле стало меньше МУП ПАТП-1 отвечало за пассажирские городские перевозки и в сезон - за дачные маршруты. В данное время за работу принялся конкурсный управляющий. Им было принято решение с 1 февраля весь штат сотрудников уволить. Городские власти пытаются найти решение.



Пассажирское автотранспортное предприятие было создано еще в тридцатых годах. Отвечало за городские перевозки, в летний сезон - еще и за дачные маршруты. На протяжении последних нескольких лет дела на нем заметно ухудшились, автопарк не то чтобы не пополнялся, но и на ремонт порой не было средств.



Процедура банкротства ПАТП-1 началась еще осенью прошлой осенью. Свою деятельность предприятие прекратило в середине января этого года. На данный момент долги МУПа больше 60 миллионов рублей.



С февраля число безработных в Орле выросло почти на 90 человек, их ряды пополнили сотрудники ПАТП-1. Из тех, кто получил на руки трудовые книжки, большинство предпенсионного возраста или уже на пенсии. Они и задаются вопросом: куда идти? Частники возрастных сотрудников не жалуют. Более молодым проще, они и смотрят на увольнение не так скептически.



Вот и Владимир Иванович Чурилин взял справку, чтоб встать на биржу. Говорит, сюда пришел слесарем больше 15 лет назад, уходит - водителем.

Владимир Чурюлин безработный: «Жалко! Такое предприятие развалили. Войну пережили, а сейчас не смогли сохранить! Кругом одни частники, у них искать буду работу, но там - ни отпусков, ни больничных, ни стажа». На территории предприятия - картина маслом. Сломанные автобусы под открытым небом, те, что еще на ходу, в ангаре – опечатаны, таких - порядка пятидесяти. Ясно, что им не на пользу пойдет длительный простой. Но, как говорится, из каждой безвыходной ситуации есть, по крайней мере, два выхода.

Роман Бочаров, и.о. экс-директора МУП ПАТП-1: «На сегодняшний день разработана «дорожная карта», которая представлена администрацией города, сделано обращение к главе Орловской области. Власть, я думаю, в дальнейшем примет решение». Ефим Вельковский руководил когда-то этим предприятием. Знает его до винтика. Гибель ПАТП-1 – не приемлет. Уверен: способы реанимации – есть.

Ефим Вельковский, советник губернатора Орловской области: «Почти нашли директора, и будет оно называться не ПАТП-1, а просто «Орловское пассажирское предприятие», но это не влияет. Чтоб оно начало функционировать, нужна не просто воля, а чтобы городская власть схватилась за одно место и приняла меры. Какие? Маршрутную сеть отдать этому предприятию, чтобы расписание составлялось». В мэрии пытаются спасти предприятие, у которого материально-техническая база – не маленькая, как и размеры земельного участка, на котором она находится.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации г. Орла: «У нас есть понимание о плане мероприятий, каким образом это предприятие можно вывести из кризиса. Данный проект был предложен депутатам, но на данный момент администрации без поддержки депутатского корпуса изменить ситуацию не сможет». Но о конкретных шагах сказано не было. К слову, и в транспортном отделе мэрии не все гладко – за последний год там сменился не один начальник.





Анна Вайсергисер

6 февраля 2018 года







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