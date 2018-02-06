Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Две школы Орловщины попали в ТОП-500 лучших. - С 10 детьми о себе думать было некогда. Секрет молодости от 100-летней жительницы Троснянского района. - Узнать правду – единственное желание родителей погибшего солдата. - Помощь окажут, и ужин приготовят. Молодые профессионалы соревнуются в Орле.

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Вести-Орёл

6 февраля 2018 года







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