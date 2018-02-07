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Сегодня в Орловском краеведческом музее открывается «Зимняя выставка Артели православных художников»

На выставке представлены работы лучших современных орловских мастеров различных жанров церковного искусства – иконописи, скульптуры, шитья, монументальной живописи: иконописные работы Вячеслава Родионова, Галины Ямбулатовой-Неручевой, Аркадия Полевого, Марии Малышевой, работы по дереву Алексея Голубева, по металлу Глеба Козлова, иконы и живописные полотна Геннадия Кружилина, Константина Чичерова, бисерные оклады Татьяны Самариной; показаны этапы реставрации икон, выполненных Аркадием Полевым и Татьяной Самариной. Авторы-участники входят в содружество Артели православных художников (в рамках ВТОО «Союз художников России»).



Выставка ориентирована на широкий круг посетителей и привлекает внимание специалистов в области древнерусского и церковного искусства, научно-реставрационное сообщество, верующих людей и всех, кому близко христианское искусство.



Выставка открывается сегодня, 7 февраля, в 15 часов.