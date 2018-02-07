Новости версия для печати Вакансия открыта В Орловской области объявлен конкурс на должность главного архитектора.



Соискатель должен быть совершеннолетним гражданином России и соответствовать требованиям. А именно – иметь высшее образование по специальностям «Архитектура», «Техника и технологии строительства», иметь стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности не менее 4 лет.



Чтобы принять участие в конкурсе, претендентам необходимо до 12 февраля 2018 года подать документы в областную администрацию.





Мария Семак

7 февраля 2018 года







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