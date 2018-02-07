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Госавтоинспекция регулярно проверяет состояние орловских дорог и фиксирует нарушения

За период с 26 января по 1 февраля зарегистрировали 15 ДТП, 14 из которых произошли из-за плохих дорог. Причем, еще до того как случились аварии, были составлены протоколы в отношении юридических лиц, ответственных за содержание этих дорог. К примеру, в поселках вдоль трассы Ливны-Русский Брод-Верховье отсутствуют освещение и тротуары.

По результатам рейда в прокуратуру направлено 4 предписания, 9 предложений в комиссию по безопасности дорожного движения, возбуждено 10 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.