Новости версия для печати Две школы Орловщины вошли в ТОП-500 лучших школ нашей страны Такой рейтинг представили в Минобрнауки.



Учебные заведения оценивались по самым разным критериям: это и сдача экзаменов учениками, участие во Всероссийских олимпиадах и проверочных работах. Больше всего в рейтинге школ Москвы, Татарстана, Челябинской области и Санкт-Петербург. Приятно, что в числе лучших и два образовательных учреждения Орловской области - «Лицей имени Сергея Булгакова» Ливен и «Лицей №40» Орла.





Анна Боева

7 февраля 2018 года







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