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В Орле в результате наезда автомобиля пострадал ребенок-пешеход

ДТП произошло минувшим вечером в Советском районе города.

Как выяснили полицейские, мальчик ринулся сквозь поток машин в неположенном месте, чем и спровоцировал ДТП.

Машина скорой медицинской помощи увозит маленького пострадавшего с места происшествия. Автомобиль «Лада» стоит поперек движения, перекрывая две полосы дороги – это последствия резкого торможения и неконтролируемого юза.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «6 февраля в 16:35 водитель, управлял автомобилем «Лада Гранта», следовал по ул. Тургенева, и в районе д. 16 произошел наезд на пешехода (мальчика 2008 г.р.), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения».
Для водителя «Лады» выбежавший на дорогу из-за припаркованных машин сорванец был полной неожиданностью. Мужчина нажал на тормоз, но дистанции для полной остановки машины не хватило. Свою роль сыграло и скользкое дорожное покрытие. Наезда избежать не удалось.

Картину происшествия во всех подробностях запомнил пожилой очевидец ДТП. Мужчина даже попытался одернуть бегущего на дорогу мальчика, но тщетно.

То ли с перепуга, то ли опасаясь заслуженной взбучки, мальчик не сообщил врачам полных данных о себе. Пострадавшего забрали в больницу с предварительным диагнозом «перелом голеностопного сустава». ДТП на улице Тургенева серьезно усугубило час-пик. Возникли большие пробки.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП.


Иван Суверин
7 февраля 2018 года

 


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