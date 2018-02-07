Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Итог коррупционного дела – два года колонии.



- Не дошел до перехода. В Орле под колеса автомобиля попал юный пешеход.



- На избирательных участках будет установлено специальное оборудование для инвалидов по зрению.



- Словами писателя, ученого, философа… В Орле проходят Пришвинские чтения.



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Вести-Орёл

7 февраля 2018 года







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