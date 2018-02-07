Новости версия для печати На Орловщине завершили одно из громких коррупционных дел Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя Ливенского межрайонного прокурора. Ему придется провести за решеткой два года.



Напомним, сотрудники УФСБ и следственного комитета уличили Олега Карпенко в получении незаконных подношений в размере восьмисот тысяч рублей. В обмен на эту сумму, он пообещал местному коммерсанту, в отношении которого велось уголовное расследование, «спустить дело на тормозах».



Дело Карпенко слушалось Ливенским районным судом в особом порядке. Бывший прокурор свою вину признал полностью, однако приговором остался недоволен. Апелляцию Олега Карпенко рассмотрела коллегия по уголовным делам Орловского областного суда, однако приговор оставила без изменений: два года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на тот же срок, а также лишением чина советника юстиции.





Иван Суверин

7 февраля 2018 года







На главную страницу





