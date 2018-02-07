Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
7.02.2018
23:36:38
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Собственники жилья в многоквартирных домах могут подать жалобу в областную Жилинспекцию с официального портала Государственных услуг

И это заявление может послужить поводом для внеплановой проверки.

Обращения и заявления, направленные собственниками жилья в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с официального интернет-ресурса, где существует возможность персональной идентификации. Например, через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), адрес в сети Интернет – www.dom.gosuslugi.ru.

Обращения, поступившие в инспекцию по электронной почте, а также с интернет-сайтов без прохождения авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), будут рассмотрены без организации проверки по изложенным доводам. При этом гражданину будут даны необходимые разъяснения.
Анатолий Гаращенко, начальник Управления Государственной жилищной инспекции Орловской области:«Раньше можно было написать жалобу от кого угодно и на кого угодно. Это использовалось, в том числе и, как и метод борьбы управляющих компаний между собой. Электронные обращения, поступившие не через портал Госуслуг, регистрируют, на них дают ответ. Но проводить проверку по ним мы не можем в соответствии с законом. Для этого нужно либо прислать обращение к нам письмом, либо явиться лично в приемную Жилинспекции, либо отправить его через портал ГИС ЖКХ, на котором реализовано подтверждение личности обратившегося».



Орловское Информбюро
7 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта