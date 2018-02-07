Новости версия для печати Собственники жилья в многоквартирных домах могут подать жалобу в областную Жилинспекцию с официального портала Государственных услуг И это заявление может послужить поводом для внеплановой проверки.



Обращения и заявления, направленные собственниками жилья в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с официального интернет-ресурса, где существует возможность персональной идентификации. Например, через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), адрес в сети Интернет – www.dom.gosuslugi.ru.



Обращения, поступившие в инспекцию по электронной почте, а также с интернет-сайтов без прохождения авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), будут рассмотрены без организации проверки по изложенным доводам. При этом гражданину будут даны необходимые разъяснения.

Анатолий Гаращенко, начальник Управления Государственной жилищной инспекции Орловской области:«Раньше можно было написать жалобу от кого угодно и на кого угодно. Это использовалось, в том числе и, как и метод борьбы управляющих компаний между собой. Электронные обращения, поступившие не через портал Госуслуг, регистрируют, на них дают ответ. Но проводить проверку по ним мы не можем в соответствии с законом. Для этого нужно либо прислать обращение к нам письмом, либо явиться лично в приемную Жилинспекции, либо отправить его через портал ГИС ЖКХ, на котором реализовано подтверждение личности обратившегося».





Орловское Информбюро

7 февраля 2018 года







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