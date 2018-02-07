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В Орле продолжают свою работу Пришвинские чтения

Мероприятие проходит в детской библиотеке им. Пришвина, и приурочено к 145-летию со дня рождения писателя-земляка, ученого и философа.

В программе: книжные выставки, обзоры, экскурсии, доклады исследователей творчества писателя.

Сегодня начала свою работу библиотечная секция. В гости к орловцам приехали сотрудники библиотек из Липецка и Брянска, которые так же уделяют много внимания произведениями писателя.
Ирина Колаева, заведующая детской библиотекой им. Пришвина (г.Липецк): «Очень приятно было принять приглашение, узнать, как работают наши коллеги по пропаганде пришвинского наследия, поделиться своим опытом».
Елена Зезека, кандидат педагогических наук г. Брянск: «Пришвин настолько изучен - многогранно, многосторонне, мы каждый раз думаем, чем бы удивить публику, чем бы удивить своих коллег, но это все сложнее и сложнее становится, и тем не менее, каждый раз мы едем с удовольствием и привозим какой-то новый материал»

В рамках Пришвинских чтений организованы книжные и фотовыставки, а также фестиваль чтения «Живое слово».


Эва Стасюлевич
7 февраля 2018 года

 


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