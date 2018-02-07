Новости версия для печати В Орле продолжают свою работу Пришвинские чтения Мероприятие проходит в детской библиотеке им. Пришвина, и приурочено к 145-летию со дня рождения писателя-земляка, ученого и философа.



В программе: книжные выставки, обзоры, экскурсии, доклады исследователей творчества писателя.



Сегодня начала свою работу библиотечная секция. В гости к орловцам приехали сотрудники библиотек из Липецка и Брянска, которые так же уделяют много внимания произведениями писателя.

Ирина Колаева, заведующая детской библиотекой им. Пришвина (г.Липецк): «Очень приятно было принять приглашение, узнать, как работают наши коллеги по пропаганде пришвинского наследия, поделиться своим опытом». Елена Зезека, кандидат педагогических наук г. Брянск: «Пришвин настолько изучен - многогранно, многосторонне, мы каждый раз думаем, чем бы удивить публику, чем бы удивить своих коллег, но это все сложнее и сложнее становится, и тем не менее, каждый раз мы едем с удовольствием и привозим какой-то новый материал»

В рамках Пришвинских чтений организованы книжные и фотовыставки, а также фестиваль чтения «Живое слово».





Эва Стасюлевич

7 февраля 2018 года







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