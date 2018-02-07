Новости версия для печати Избирательной комиссией Орловской области определены дата и время проведения жеребьевки эфирного времени 6 февраля состоялось 22 заседание Избирательной комиссии Орловской области.



Жеребьевка эфирного времени проводится для определения даты и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания.



Жеребьевка пройдет 14 февраля 2018 года в 10 часов в конференц-зале ГТРК «Орел» по адресу: г. Орёл, улица 7 Ноября, дом 43 .



График распределения эфирного времени будет отправлен в Избирательную комиссию Орловской области для утверждения.





Орловское Информбюро

7 февраля 2018 года







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