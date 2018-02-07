Новости версия для печати В Орловской области на всех избирательных участках будут созданы условия для голосования инвалидов по зрению Об этом сообщили сегодня на заседании орловского Избиркома.



Как было сообщено, специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня людьми с плохим зрением будут изготовлены для всех избирательных участков.



И стоит напомнить, что орловцы могут воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. В настоящее время в избирательные комиссии поступило 359 соответствующих заявлений.





Татьяна Напольских

7 февраля 2018 года







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