В Орловской области на всех избирательных участках будут созданы условия для голосования инвалидов по зрению

|
среда
7.02.2018
23:36:37
|
|
В Орловской области на всех избирательных участках будут созданы условия для голосования инвалидов по зрениюОб этом сообщили сегодня на заседании орловского Избиркома.
Как было сообщено, специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня людьми с плохим зрением будут изготовлены для всех избирательных участков.
И стоит напомнить, что орловцы могут воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. В настоящее время в избирательные комиссии поступило 359 соответствующих заявлений.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта