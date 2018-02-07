Новости версия для печати Орловский бобслеист Юрий Селихов будет выступать на Олимпиаде Члены сборной России находятся в Пхёнчхане уже третий день.



Напомним, на Олимпиаду были приглашены пилоты Алексей Стульнев, Максим Андрианов, Александра Родионова и Надежда Сергеева, и разгоняющие Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев, Руслан Саммитов и Юрий Селихов.



Первая официальная тренировка у бобслеистов пройдет 15 февраля. Наша команда будет выступать на бобах белого цвета.





Татьяна Напольских

7 февраля 2018 года







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