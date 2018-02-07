Новости версия для печати Новый рекорд установил наш знаменитый земляк Александр Мисуркин Вместе с Антоном Шкаплеровым они совершили первый в этом году выход в открытый космос.



В открытом космосе Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров проработали 8 часов и 12 минут. Кроме того, на МКС состоялся первый космический турнир по бадминтону.





Татьяна Напольских

7 февраля 2018 года







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