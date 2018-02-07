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2018 год объявлен в России Годом добровольца

Мы говорим «доброволец», а подразумеваем «волонтер». В Госдуме уравняли два этих понятия. Это произошло несколько дней назад. А сегодня в Орле количество тех, кто считает себя неравнодушным к чужим бедам, увеличилось.

В целом 2018 год для движения - знаковый. Он объявлен Годом добровольца. Ведь жизнь России сегодня без них уже не представишь. Волонтёр - это активный гражданин абсолютно в любом направлении. От социального до культурно-просветительского.
Маргарита Прокохина, руководитель ресурсного координационного центра добровольческих инициатив ОГУ им. И.С. Тургенева: «Быть добровольцем – это значит быть полезным своей стране, своей Родине, это значит безвозмездно оказывать помощь всем нуждающимся категориям граждан, всем, кому это необходимо, помощь в организации мероприятий».
Что касается Орловщины, отметим, что добровольческое движение здесь активно развивается. И сегодня - во всероссийский день собеседования волонтеров многие решили попробовать себя в этом направлении общественной жизни.

Отметим, что волонтером может стать каждый гражданин России. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет.


Орловское Информбюро
7 февраля 2018 года

 


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