Новости версия для печати 2018 год объявлен в России Годом добровольца Мы говорим «доброволец», а подразумеваем «волонтер». В Госдуме уравняли два этих понятия. Это произошло несколько дней назад. А сегодня в Орле количество тех, кто считает себя неравнодушным к чужим бедам, увеличилось.



В целом 2018 год для движения - знаковый. Он объявлен Годом добровольца. Ведь жизнь России сегодня без них уже не представишь. Волонтёр - это активный гражданин абсолютно в любом направлении. От социального до культурно-просветительского.

Маргарита Прокохина, руководитель ресурсного координационного центра добровольческих инициатив ОГУ им. И.С. Тургенева: «Быть добровольцем – это значит быть полезным своей стране, своей Родине, это значит безвозмездно оказывать помощь всем нуждающимся категориям граждан, всем, кому это необходимо, помощь в организации мероприятий». Что касается Орловщины, отметим, что добровольческое движение здесь активно развивается. И сегодня - во всероссийский день собеседования волонтеров многие решили попробовать себя в этом направлении общественной жизни.



Отметим, что волонтером может стать каждый гражданин России. Главное, чтобы ему исполнилось 18 лет.





Орловское Информбюро

7 февраля 2018 года







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