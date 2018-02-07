Новости версия для печати Региональный чемпионат молодых профессионалов продолжается Сложность выполнения заданий растет, напряжение - тоже. Сегодня второй день соревнований WorldSkills Russia



Наряду с основными модулями для студентов колледжей и техникумов, работают площадки для школьников - Worldskills Russia Juniors. В состязаниях принимают участие 19 учеников из школ области. Юные участники соревнуются в таких компетенциях как предпринимательство, реверсивный инжиниринг и электромонтаж.



У всех участников чемпионата в каждой компетенции одинаковое задание и на его выполнение предоставляется единое время, независимо от сложности. Лучшие будут определены в каждой компетенции. Победители получат медали и шанс войти в сборную команду молодых профессионалов для участия во всероссийских соревнованиях.





Татьяна Дьяконова

7 февраля 2018 года







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