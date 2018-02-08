Президент России Владимир Путин отметил заслуженных орловцев государственными наградами

|
четверг
8.02.2018
11:39:32
|
|
Президент России Владимир Путин отметил заслуженных орловцев государственными наградамиГлава государства подписал соответствующий указ 1 февраля.
В числе награжденных орловские медики и фермер.
Почетное звание «Заслуженный врач РФ» президентским указом присвоено заведующему отделением Орловского онкологического диспансера Виктору Чуканову. Медсестрам Орловского онкодиспансера Ольге Зайцевой и Маргарите Числовой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
Медаль «За труды по сельскому хозяйству» будет вручена главе крестьянского (фермерского) хозяйства из Сосковского района Владимиру Сидорову, сообщает информационный портал Орловской области.
Текст Указа опубликован на сайте Президента России.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта