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В этом году на реализацию проекта «Культура малой Родины» потратят 17,5 млн. рублей

В рамках этого проекта в Орловской области капитально отремонтировали и модернизировали 15 районных домов культуры.

На этот год уже сформированы общественные советы, муниципалитеты предоставляют утвержденные сметы и в ближайшее время рассмотрят заявки на участие в проекте.

Также проект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров области. На эти цели из бюджета выделено 3,7 млн рублей.