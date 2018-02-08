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четверг
8.02.2018
11:39:29
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В Орловской области продолжается конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе»Если вы хотите принять в нём участие – торопитесь. Времени на это осталось совсем немного.
Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 18 февраля. Затем лучшие работы пройдут в этап федеральный. Он продлится до конца июня.
Участвовать можно в одной из трех номинаций: «Лучший макет наружной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» или лучший буклет на ту же тему.
Главное условие: содержание, сюжет, действие персонажей не должны противоречить российскому законодательству.
Ваших работ ждут в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области (г. Орел, ул. Красноармейская, 19).
Более подробная информация - по телефонам: 40-22-21 или 40-22-22.
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