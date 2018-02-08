Новости версия для печати В Орловской области продолжается конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе» Если вы хотите принять в нём участие – торопитесь. Времени на это осталось совсем немного.



Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 18 февраля. Затем лучшие работы пройдут в этап федеральный. Он продлится до конца июня. Участвовать можно в одной из трех номинаций: «Лучший макет наружной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» или лучший буклет на ту же тему. Главное условие: содержание, сюжет, действие персонажей не должны противоречить российскому законодательству. Ваших работ ждут в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области ( г. Орел, ул. Красноармейская, 19 ). Более подробная информация - по телефонам: 40-22-21 или 40-22-22.





Юлия Сулим

8 февраля 2018 года







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